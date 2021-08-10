為維護中部地區的空氣品質盡一分心力，中華職棒兄弟象隊球員也「撩下去」，協助台中市政府環保局拍攝「我是兄弟、我不燒紙錢」宣導影片，盼藉此推廣環保祭祀概念，呼籲大家在農曆7月間能減少燃燒紙錢，透過「以功代金」、「以米代金」方式表達對好兄弟的敬意。

台中市環保局表示，為提升民眾對於環保祭祀的觀念，環保局去年邀請到擁有百萬粉絲的

YouTuber網紅「聖結石Saint」，合作拍攝「兄弟我挺不燃燒」宣導影片，獲得熱烈迴響，今年再度加大力道，邀有百萬象迷的兄弟象選手陳子豪、馬鋼及劉貴元共同拍攝「我是兄弟、我不燒紙錢」影片。

環保局強調，透過影片盼鼓勵民眾多多透過「以功代金」或「以米代金」的方式取代傳統祭祀、燃燒紙錢的習俗，而為達到降低空汙目的，環保局也持續辦理紙錢集中減量、提供紙錢集中清運服務，只要一通電話預約，清潔隊便可至指定地點載運。

根據環保局統計，從台中市2016年到2020年，紙錢集中清運量已達1萬6972公噸，其中以中元普渡期間、每年平均收運量1200公噸以上為多，顯見民眾對紙錢集中處理的政策已相當能接受。

環保局長陳宏益則說，台中市從2014年開始與便利商店合作，建置「以功代金」系統，去年起更結合中台灣區域治理平台，在中部7縣市及全家、統一、萊爾富、OK便利商店等超商推動「以功代金」助弱勢活動，鼓勵民眾響應，做功德兼降空汙。