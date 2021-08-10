彰化縣衛生局長葉彥伯指出，中央這次共撥發給彰化2萬8800劑莫德納疫苗，包含2.7萬多人預約接種者，和專責醫院醫事人員的第二劑，數量抓得剛剛好。（謝瓊雲攝）

死忠莫粉終於等到，第五輪莫德納疫苗5日開放預約接種，全台並於11日起陸續開打，彰化縣共有2萬7303人預約成功，將於13、14日兩天打完，這次中央共撥發2.88萬劑，給好給滿、不打折，彰化縣長王惠美指出，剩餘劑量將優先用於65歲以上、尚未接種第一劑的長者。

王惠美表示，第五輪莫德納疫苗，彰化縣收到簡訊通知、符合資格人數為3萬1427人，有2萬7303人預約成功，預計周五、周六2天就能打完；8月13日施打1萬4007人，14日1萬3296人。

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，中央這次共撥發給彰化2萬8800劑莫德納疫苗，，除預約施打民眾，另包含專責醫院醫事人員第二劑所需劑量，數量不多不少，抓得剛剛好。

葉彥伯說，考量到長者的數位資訊落差，這次莫德納疫苗餘劑，希望保留給65歲以上長者尚未接種第一劑疫苗者，又以慢性病個案、領有重大傷病卡，或身心障礙長者為優先對象，呼籲尚未接種第一劑、符合資格的長者，可直接致電給合約診所、所在地衛生所預約登記。