民進黨高雄市黨部主委趙天麟（中）今在評議委員會召集人吳成福及多位黨部執評委陪同下，宣布捐助茂林、桃源及那瑪夏等3原住民行政區共30萬元作為賑災之用。（柯宗緯翻攝）

高雄市近日受到暴雨襲擊，部分山區出現房屋淹水、毀損甚至聯外道路中斷等災情，嚴重衝擊居民生活，不少原鄉住民甚至被迫暫時撤離。民進黨高雄市黨部今（10）日宣布捐助茂林、桃源及那瑪夏等3原住民行政區共30萬元，款項將用於賑災或購買物資，盼能把愛送入原鄉，幫助受災部落居民挺過難關。

民進黨高雄市黨部主委趙天麟今在評議委員會召集人吳成福及多位黨部執評委陪同下，宣布捐助茂林、桃源及那瑪夏等3原住民行政區共30萬元作為賑災之用，並盼藉此拋磚引玉，集結各界力量共同馳援災區居民。

受贈代表、高雄市原住民市議員范織欽表示，感謝市黨部把愛送進原鄉，令人無比感動，他必須代表3原住民行政區的民眾表達最大感謝，未來也一定會妥善運用這筆善款，將每一份愛送到真正需要的地方。

趙天麟提到，極端氣候漸漸成為常態，雖然隨著城市建設不斷精進，容易成災的範圍已有所縮減，但在部分山區還是可能發生嚴重災害，目前已陸續有跨黨派人士捐助物資到災區，感謝黨部執評委們不落人後，也在第一時間同意捐助3個原住民行政區各10萬元額度，幫助受災部落居民。

趙天麟強調，本次捐助額度總計為30萬元，將完全尊重民進黨在地聯絡站及市議員范織欽的建議，以最即時、最有效的方式挹注到原鄉朋友們身上，此次捐贈只是個開端，未來市黨部還在不影響救災的前提下，實地進入災區關心受災民眾，成為原鄉民眾們最強的後盾、最好的朋友。