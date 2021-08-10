有「最美博士」之稱的許藍方，10日被周刊爆出她偷吃人夫學長B先生，遭正宮一狀告上法院，甚至還有兩人鹹濕對話流出，可稍早她發表律師聲明，嚴正否認不倫一事，並透露已跟對方將近1年沒聯絡。

許藍方委託律師發表聲明稿，表示周刊報導她當小三一事，完全不屬實，強調許藍方跟已婚男醫生絕沒發生任何身體接觸，也從沒有任何介入別人家庭的行為，至於報導中的對話記錄，律師也稱是刻意扭曲，並非事實全貌。

許藍方律師聲明全文。（圖／翻攝自許藍方臉書）

聲明中，還提到許藍方已經將近1年沒聯絡醫師人夫，「直到現在，醫師人夫仍對許藍方小姐一直透過各種管道頻發訊息，早就對許藍方女士造成極大的騷擾，許藍方未曾回應對方。」

另外，報導中提及吳宗憲、曾國城兩位前輩曾追求過她，許藍方表示不理解用意，誠摯向他們致歉，至於林俊傑，許藍方只知道是知名歌手，強調並不認識更無私交。

許藍方曾有8年教學經驗，去年5月卸下老師身份，專心經營網路頻道，主要研究男性尿失禁與性功能障礙，拍攝過許多探討性愛議題影片，以知識型YouTuber形象聞名。