國內疫情日漸趨緩，政院正研擬經濟振興方案，目前傳出將採5倍券，並有消息指稱會排除部分電商。截至今日下午1點50分前，尚未聯繫上行政院發言人羅秉成，消息尚待證實。不過有官員終於透露口風表示，適用範圍是全國實體店家、攤商，至於「電商」部分，預計會排除電商、但會有可適用的「電商白名單」。

根據媒體綜合報導，政院將比照去年的3倍券模式，發放5倍振興券，讓民眾以1千元現金兌換5千元面額的振興券。另因這波疫情主要衝擊實體服務業，純電商甚至因此業績大幅成長，因此5倍券將會排除部分電商，但會有一批適用5倍券的電商名單，將採正面表列。

消息指出，適用5倍券的電商名單，會納入文化部的兩廳院售票、各電影院網站、教育部的FamiTicket全網購票網，還有ibon系統等等。此外，高鐵、客運及航空網路訂票，農委會休閒農場網站也傳出在名單內。

政院也規劃，非消費用途並不能使用五倍券。官員說，像是繳納水電費、罰款、勞健保費、國民年金保險費，都不在適用範圍。

官員強調，振興是要民眾出來消費，所以發券也會如去年一樣設定期限，；至於是否像去年使用期限約半年左右，官員表示，仍在持續討論中。

政院官員表示，五倍券將比照新台幣防偽等級，一套10張包含3張1000元、2張500元、5張200元，由中央印製廠印製。