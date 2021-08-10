韓國三星電子副會長李在鎔將在周五假釋出獄，引起半導體業界關注，有分析師認為，李在鎔的回歸將加速三星進行重要決策，當務之急是推動赴美設廠計畫，接下來也可能出現鉅額的投資或併購案，以維護三星、甚至韓國在半導體產業的優勢。

韓國先驅報（Korea Herald）報導，三星電子在李在鎔入獄後，已放慢投資及商業計畫的決策腳步，赴美設廠的時程也受到影響，大大衝擊三星的企業運作，這也讓許多韓國企業大老或經濟組織積極向文在寅政府遊說，希望能早日釋放李在鎔，以讓相關業務能迅速重回正軌。

報導指出，三星最急迫的任務是敲定赴美的投資計畫，期待透過奪得高通、谷歌及臉書等客戶訂單，提升三星在美國的產量與影響力，來牽制競爭對手英特爾和台積電。

不具名的業界人士表示，三星規劃赴美設廠已長達7個月，但遲遲無法做最終決定，在包括德州、亞利桑那州和紐約州在內的五個地區中，三星仍在考慮各建廠地點的好處與稅收優惠等。

南韓半導體產業協會副會長 Lee Chang-han 指出，「李在鎔的缺席確實削弱三星的決策能力，然而在半導體產業上進行鉅額投資，非常需要一個有責任感的人做出決定。」

業內人士則說：「當世界各地的芯片製造商都在進行投資，李在鎔的回歸將加快三星的決策過程，畢竟半導體的競賽是相當講究時序與速度的。」

此外，李在鎔曾在2018年宣布要斥資171兆韓元（約4.1兆台幣）加速三星在先進製程技術的研究、建設，希望能成為晶片市場的領頭羊，進而鞏固記憶體市場的領先地位，但在李在鎔入獄後，該計畫也遭到擱置。李在鎔回歸三星後勢必會全力實現該計畫，因此有機會出現大規模的投資或併購案。

另外，智慧型手機業務也是關注重點，不具名的業內人士說：「三星必須找到解決智慧手機市場停滯不前的辦法，看是要進軍高端市場與蘋果競爭，還是選擇中低階市場並擊敗小米等競爭對手。」