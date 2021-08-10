立陶宛此前允許我以「台灣」名義設立代表處，對此，中國外交部今發表書面談話，宣布召回中國駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐中國大使。陸媒報導稱，召回中國駐外大使在中國對外關係史上並不多見，上一次還要追溯到1995年前總統李登輝訪美，中方召回駐美大使。

中國外交部今發布消息，近一段時間，立陶宛政府不顧中方反覆交涉、曉以利害，宣布允許台灣當局以「台灣」名義設立「代表處」。此舉公然違背中立兩國建交公報精神，嚴重損害中國主權和領土完整。

中國外交部說，中國政府對此表示堅決反對，決定召回中國駐立陶宛大使，並要求立政府召回駐中國大使。

澎湃新聞報導稱，召回中國駐外大使在中國對外關係史上並不多見，上一次還要追溯到1995年，當時因美國政府允許李登輝訪美，中方召回了時任駐美大使李道豫。

此時召回駐立陶宛大使，釋放了什麼信號？中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建指出，在對外關係中召回大使，客觀上會對兩國間的正常交往造成影響，立陶宛在中國核心利益上挑釁中國，才使得中國做出如此選擇。

但他說，不過到目前為止，召回大使仍然表明雙方還是希望將問題限制在一個可以管控的程度，控制在外交領域而不向其他領域擴散，接下來就要看立陶宛方面是否會繼續一意孤行，這要取決於立方是否意識到問題的嚴重性。

此事是否會影響整體中歐關係？崔洪建分析，立陶宛是歐盟國家，歐盟方面又一貫強調所謂外交一致性，不過歐盟方面在此事上可能會出現分化，一方面部分國家可能會對立陶宛表達某種支持，與此同時其他國家則不會認同在涉台問題上採用立陶宛的方式，因此短期內歐盟不會就此事形成一個統一立場。