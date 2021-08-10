桃園市長鄭文燦10日走訪南平國民運動中心，視察游泳池的防疫措施。（陳夢茹攝）

受疫情影響游泳池關閉3個月，讓愛游泳的民眾都悶壞了，桃園各公私立游泳池開放首日，有民眾不畏疫情出門運動，但多數人擔心有傳染風險，仍在觀望疫情發展，恢復營運首日只有零星的泳客。

體育局統計，截至10日下午4點，5座市立游泳池約有220人次入場，人數不多。泳池業者雖接到不少詢問電話，但民眾擔心疫情會先問現場人多不多，有些人則因無法沐浴，覺得太麻煩而作罷。

另有民眾不畏疫情直奔泳池，陳姓民眾笑說，自己很愛游泳，游泳池關閉對他來說很難過，3個月簡直度日如年，游泳風險的確很高，但大家的距離不會很靠近，不擔心會有傳染疑慮。

桃園市長鄭文燦視察南平運動中心時表示，目前SPA、蒸氣室、烤箱及沐浴室等附屬設施暫不開放，除游泳以外皆須佩戴口罩，所幸現場民眾配合度很高，市府也會繼續督導落實防疫規範。

體育局補充，雖不開放沐浴室，但公立泳池岸邊設有簡易沖水區，可供民眾簡單沖洗，另近期疫情趨緩將重啟稽查作業，針對水質、營運狀況、防疫措施進行稽查。

桃園市立游泳池營運時間為早上5點至晚上9點、5座運動中心游泳池則為下午2點至晚上10點，其中桃園運動中心因泳池整修暫不開放，私立游泳池有25間，不過有業者為完善防疫措施，暫緩幾天才會開始營運，建議民眾先打電話詢問以免撲空。