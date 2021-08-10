健亞(4130)今日舉行股東會，未來發展策略有三大方向，1.持續改善生產軟硬體，以達高品質的PIC/S GMP生產製造能力，提供區域市場OEM/ODM服務，改善生產效益，並為產品銷售國際鋪路。2.結合新劑型新藥(PMR)在美國開發與Niche-in-class新藥(DBPR108)區域聯盟及創新醫材NaviFus澳洲臨床開發，提升研發能量，建立公司品牌形象。3.與國際策略聯盟夥伴攜手，積極推動新藥/創新醫材之開發，提升國際競爭力。

健亞旗下產品GV17免疫調節用藥目前已完成包括晶型及適應症的三項專利申請及原料藥合成，首次人體藥物動力學試驗預計於110年完成IND申請後啟動臨床試驗。

健亞與轉投資公司浩宇開發的「導航聚焦式超音波」系統裝置(NaviFus)能由體外穿透頭顱傳遞至腦部病灶組織附近的血管，超音波的機械式能量，能使血管內的微氣泡產生形變與震盪，使得該處血管壁受到堆擠使血腦屏障，得以暫時開啟，此時腦部治療藥物由血管進入病灶區通透效率，將可提高達數10倍之多，可望大幅提高腦部疾病治療的成效。此外NaviFus亦應用了手術導航系統來導引超音波焦點，能精準將超音波能量施予目標區域。

健亞與浩宇已於第三地成立控股公司，投資澳洲設立研發公司，乃希望利用當地法規與租稅的有利環境，結合墨爾本地區神經醫學研發重鎮優勢，透過產學模式，啟動阿茲海默症相關的人體試驗；目前系統儀器的組裝與驗證已完成，109年8月接獲澳洲試驗中心倫理委員會審核通過臨床試驗申請。唯因疫情關係，遲遲無法啟動，待澳洲疫情趨緩，希望能在110年Q3啟動試驗。