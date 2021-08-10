富邦金(2881)7月自結稅後淨利185.88億元，累計今年前7月稅前淨利達1228.7億元，前7月稅後淨利突破一千億元達1061.84億元，較去年同期大幅成長109.3%，累計前7月獲利已超越去年全年獲利，每股盈餘(EPS)突破10元大關為10.1元，續居金控每股獲利王寶座，金控總資產更首度突破10兆元大關。富邦金控前7月稅後淨利及每股稅後盈餘均續創歷史新高紀錄，光7月自結稅後淨利則創下同期歷史新高！子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券累計前7月獲利同步寫下歷史新高！富邦金控7月底合併淨值約8500億元，普通股每股淨值達75.82元。

截至7月31日，富邦金控已取得日盛金控55.97%股權，而富邦金於7月認列日盛金投資收益4.2億元。

富邦人壽2021年7月稅後淨利為126億元，較去年同期成長29%，累計前7月稅後淨利782億元，較去年同期成長136%，累計前七個月獲利已超越去年全年獲利。由於資本市場操作表現良好。國際市場資金充沛，帶動國際股市反彈，7月份台股大盤指數震盪，富邦人壽維持彈性操作並持續實現投資獲利，股息收入亦因台股進入除息旺季而顯著增加。人壽淨值約5707億元，淨值比率高於10%，RBC初估超過300%，資本水準維持良好。累計前7月合併初年度保費收入(First Year Premium)達1078億元，合併總保費收入(Total Premium)達3121億元，台灣業績預估皆排名業界第二。7月初年度保費收入105.7億元，較上月成長76.4%，成長主要來自利變型及投資型商品，其中以投資型商品成長幅度最大，較上月成長131.1%。富邦經營海外人壽業務有成，績效顯著提升，其中韓國子公司累計前7月初年度保費及總保費各302億元及387億元，業績主要來自銀保通路，此外，退休金業務持續成長，穩居市場第二。

台北富邦銀行2021年7月稅後淨利20.2億元，較上月增加5.7億元、成長39%，累計今年前7月稅後淨利114.07億元，2021年7月底逾放比率為0.19%，備抵呆帳覆蓋率為651%，資產品質維持穩健。

富邦產險2021年7月稅後淨利7.02億元，較去年同期成長26.7%，累計稅後淨利49.93億元，較去年同期成長58%。

富邦證券2021年7月稅後淨利9.54億元，累計稅後淨利46.43億元，較去年同期成長103%，累計前7月獲利已超越去年全年獲利。