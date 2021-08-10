連鎖餐飲集團瓦城(2729)受疫情三級警戒內用暫停衝擊，2021年7月合併營收續降至2.18億元，創逾7年低點。展望後市，隨著警戒降至二級，各縣市陸續開放餐廳內用，集團預期餐飲內需市場有望逐步回溫，將持續多管齊下強化動能，力拚營運谷底回升。

瓦城公布2021年7月自結合併營收2.18億元，較6月2.2億元減少0.69％、較去年同期4.38億元腰斬50.08％，為2014年4月以來近7年3個月低點。累計前7月合併營收24.11億元，較去年同期25.65億元減少6％，為近5年同期低點。

瓦城表示，三級警戒餐飲內用持續暫停，營運僅仰賴外帶外送需求支撐。集團整合雲端廚房產能與研發、數位等資源，推出全新顧客服務與產品，包括推出「瓦城」、「時時香」及「1010湘」全新餐盒口味、提供餐盒企業團購與個人訂閱制等服務，並首度推出冷凍商品。

瓦城旗下6大品牌共有上百家品牌雲端店，挹注外帶外送業績表現，並發展特定商圈自組車隊、「瓦城安心平台」獨享餐盒訂閱制等服務，延伸多元銷售管道。「瓦城商城」服務通路推出的「泰式料理包」銷售反應亦佳，上線單日即賣出逾2000份。

隨著疫情警戒降級，瓦城於7月26日起陸續恢復全台品牌據點內用服務，首推安心餐廳「六大安心保證」全面強化防疫措施。除供應經典人氣菜色與多人套餐外，並靈活調整推出全新個人獨享餐，成功帶動顧客回流，晚餐餐期與假日來客明顯增加。

瓦城表示，恢復內用首季業績已回升近2成，預期在疫情持續穩定下，將有更多消費者回到餐廳用餐。集團看好後疫情時代新消費需求，將持續整合線上、線下資源，透過多年研發及連鎖經營實力，盼成為顧客安心餐廳首選，力拚營運谷底回升。