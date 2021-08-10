大陸中央紀委國家監委（中紀委）網站今（10）天發文表示，「阿里女員工被侵害」，違反法律的行為要嚴懲，深層次的霸淩文化、酒桌文化等潛規則問題同樣要剷除。

中紀委指出，「阿里女員工被侵害」一事持續受到網路熱議。類似潛規則，根源在於管理權的越界與異化，在於不良文化的侵襲。以「工作需要」為名、「強制出差」、「勸酒灌酒」，發生問題後應對處置漠不關心、無動於衷，說到底都是管理權的扭曲和病態的價值觀。

中紀委指出，事件中，不良職場生態、惡劣酒桌文化、反映管道不暢等問題，暴露出一些潛規則滋長蔓延，看著無影無蹤，實則頑固存在。不僅幹擾正常文明交往，更有可能給違法犯罪提供土壤。長期浸染信奉潛規則，越界破格那是必然。

中紀委指出，相關人員是否涉嫌違法犯罪，有待警方給出權威調查結論。但除了明文法律問題之外，事件背後涉及的潛規則，同樣引人深思。

中紀委指出，破除潛規則，每一個人都不是看客。從我做起，人人自覺抵制，才能激濁揚清、扭轉積弊，讓潛規則失去土壤、失去通道、失去市場，真正形成遵守法律法規，正氣充盈、崇德向善的良好社會氛圍。