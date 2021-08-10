台中捷運綠線去年因斷軸停業，今年再受疫情重創！市議員黃仁等10日指出，中捷公司目前已虧損2.3億餘元，捷運綠線今年預定虧損6.5億元，虧損不能再擴大。中捷公司董事長林志盈說，上半年無法營運、但支出減少，預估全年可保持在預算數虧損6.5億元，公司積極開源節流，盡力維持虧損預算額度內。

台中市議會10日進行交通地政業務質詢，市議員黃仁、劉士州、陳淑華、蕭隆澤、謝明源、邱素貞、江肇國、朱暖英等，關心疫情三級警戒，台中公共運輸遭嚴重衝擊，公車、捷運的運量崩跌。

黃仁、劉士州表示，捷運綠線今年4月25日開始營運，至5月19日宣布3級警戒平均日運量2萬7300多人，三級警戒開始到6月30日，每天平均只有3400多人搭乘，營收從5月1600多萬，降到6月的450多萬狂降73％，到今年6月累計虧損已達2.3億餘元。

陳淑華、蕭隆澤指出，依預算書估算到7月為止，中捷綠線客運收入、票箱收入大約2.56億元，依實際運量推算收入約2329萬元，中捷公司7月底的客運收入不到預算的1成，如非市府官方百分百持股大概撐不下去，中捷恐加重市府財政負擔。

邱素貞、謝明源說，市庫要有長期增資捷運準備，今年市庫增資達25億元，未來預計還要增資10億總計35億元；依目前虧損速度恐怕很快坐吃山空，是否成無底洞？市府期待藍線2032年啟用，與綠線形成十字軸線才有可能損益平衡，這種情況下捷運公司有辦法撐多久？

林志盈表示，台中捷運綠線自4月25日通車後，疫情前至5月14日平均日運量3萬1000人次，但疫情至7月底，平均日運量跌至4650人次跌幅達85％。所幸目前平均日運量回升至8610人次提升約12.8％。中捷公司今年度虧損預算數為6.56億元，公司盡力維持虧損在預算額度內，以少虧為盈為目標。