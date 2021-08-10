趙逸嵐、路嘉欣是同居10年的好友。（凱渥提供）

趙逸嵐、路嘉欣合作生出「阿路八」。（凱渥提供）

趙逸嵐(小8）即將在8月11日迎接34歲生日，與認識10年且同住一個屋簷下的好友路嘉欣（小路）醞釀很久的Podcast「阿路八」，也在生日同天上線，兩人特別看農民曆，剛好這天是開張大吉的好日子，小8說：「就是沖沖喜！我今年最想要給自己生日願望就是Podcast訂閱能在1個月內破1萬，若大家想要祝福我生日快樂的話，就去訂閱我的Apple Podcast，這是送我最好的生日禮物。」

路嘉欣其實很早前就準備好小8的生日禮物， 知道小8愛打羽球，小路精心策畫一份大禮，居然是戴姿穎的專用羽球拍！本來她是想偷偷送給小8營造驚喜，沒想到買羽球拍非常專業複雜，「原來買羽球拍只有框而已，中間是空的，球拍需要穿線，磅數會影響球拍硬度，另外還有手把的綁帶等等，太多專業問題沒有辦法處理，所以只能先問小8，然後她就發現了。」趙逸嵐也很貼心地回應小路：「心意有收到！」

談起「阿路八」的誕生， 原來在疫情三級警戒期間，小路與小8因為演藝工作停擺待在家，當大部分的人都在居家上班時，兩人決定跟風一下拿出塵封已久的麥克風，把聊天的過程記錄下來， 因此「阿路八」就這樣誕生了。

趙逸嵐與路嘉欣的結識，是靠一杯酒展開微醺感百分百的默契情誼，兩人3000多個日子一起生活在同一屋簷下，路嘉欣對於小8而言就像是諸葛孔明，能夠洞悉她所有的事情，加上小8的搞笑幽默，兩個人在一起總是笑聲不斷，路嘉欣說：「我是一個會考慮很多層面的人，但同時也會綁手綁腳為了顧全每個環節，所以我的步調很慢，但小8很衝，常常鼓勵我說沒關係，試看看！」當小路一直在猶豫思考到底要不要做Podcast時，因為小8的一句「就玩看看呀，應該很好笑」，就生出了阿路八。趙逸嵐調皮分享說：「我們兩人一個慢，一個急可以相安無事容忍彼此，不互扯頭髮，應該就是因為我們都很北七，所以我們的Podcast阿路八宗旨，就是用屎尿屁聊出人生大道理。」

「阿路八」11日正式上線，往後每周三都會更新集數，各大平台如Apple Podcast、Spotify、KKBOX、SoundOn、Google Podcast等都可以收聽，第一季就邀請到小8在《全明星運動會2》的隊友「鼓鼓」呂思緯、潘君侖擔任嘉賓，還有許多演藝圈朋友都在受邀中，小路與小8還開放粉絲許願池，若想要聽甚麼或是想要誰一起上「阿路八」都可以盡量留言，話題絕對不設限。