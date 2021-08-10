2022年九合一縣市長選舉將至，各陣營也都積極展開布局，《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前表示，民眾黨立委高虹安選新竹市長有點大材小用，應該去選台北市長。對此，台北市議員王世堅表示，「不至於吧」，並指若柯文哲這麼做，要如何對副市長黃珊珊交代？同時他也認為，這麼做不只對不起黃珊珊，高虹安恐怕也不會接受。

對於吳子嘉建議2022年讓高虹安參選台北市長，王世堅今(10日)受訪時表示，「不至於吧？」這麼做如何對黃珊珊交代？並指自己在議會質詢時，曾批評過柯文哲，上次小禾馨事件，柯直接把高嘉瑜的名字說出來，還硬說高嘉瑜是關說，「我就批評柯文哲，你跟高嘉瑜是好朋友，豬會刣 狗袂刣」，王世堅還呼籲柯文哲要做個高尚的人，「怎麼連朋友都出賣？」

王世堅指出，同樣的道理，不能戲弄黃珊珊的感情，黃珊珊在議會擔任5屆議員，表現那麼傑出，是極少數的明日之星，不能說利用黃珊珊推動他無法處理的市政，對黃珊珊吃乾抹淨之後又踢開，還找別人來選。

王世堅認為，這麼做不但對不起黃珊珊，高虹安也不會接受，大家都是高尚的人、有人品的人，「即便我再怎麼反對柯文哲，我都期許他，既然身為首都市長，就要做一個高尚的人，我相信黃珊珊、高虹安，都是高尚的人」。

此外，針對這個問題，高虹安9日與宅神朱學恒進行直播時表示，自己目前沒有想那麼遠，也沒有思考過這件事。