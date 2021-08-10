香港民建聯10日發布調查顯示，在新冠肺炎疫情相對受控和香港特區政府派發電子消費券背景下，香港市民對消費和經濟前景信心大幅改善，3項指數均有所提升。其中「綜合消費者情緒指數」由去年12月61.8上升至82.2高位；顯示近期情況的「目前狀況指數」出現微升，展望未來的「消費者預期指數」彈升至2007年以來的高位，兩者分別為66和93。

根據中新網引述民建聯立法會議員周浩鼎表示，此結果反映香港市民在疫情相對受控，零售飲食業大致恢復，失業率持續改善下，對香港經濟和消費前景的信心轉至較為正面。中長期而言，香港仍應朝產業多元化努力，大力推動創新科技發展。

民建聯立法會議員陳克勤指出，近期香港的餐廳、街市、超市等的生意迎來「小陽春」。但若要經濟全面恢復，香港仍要加強接種新冠疫苗的工作，以便將來與大陸內地恢復人員正常往來。

此外，民建聯立法會議員梁志祥認為，旅遊、跨境客運、航空等疫情重災行業的失業率仍未見大幅改善，希望特區政府進一步加強相關就業支持，包括推出新一批的臨時就業職位。

民建聯自2004年10月開始就香港市民對消費前景的信心定期展開調查。第36次調查在今年6月17日至30日期間進行，以電話隨機抽樣方式有效訪問1158名18歲或以上人士。