交通部10日發布新聞稿，表示奉行政院核定，交通部鐵道局副局長伍勝園陞任局長。伍勝園從2018年6月至今年4月擔任鐵道局副局長，4月至今代理局長。

新聞稿指出，伍勝園現年60歲，國立成功大學水利及海洋工程學系研究所碩士，從台北都會區鐵路改建基層做起，對於鐵路工程、系統整合有30年經驗，歷任交通部原鐵路改建工程局南部工程處副處長、處長、該局主任秘書及副局長等職務。在南工處處長期間，推動高雄鐵路地下化及屏潮鐵路高架化計畫，擔任副局長期間代理東工處處長，完成花東鐵路電氣化等工程；代理局長期間，協助交通部強化鐵路監理業務及推動台鐵改革，資歷完整，學驗俱豐。

新聞稿指出，交通部刻正推動前瞻軌道基礎建設計畫及台鐵改革等，伍勝園對鐵道領域相關業務非常嫻熟，相信上任後必能駕輕就熟，發揮管理與協調長才，並能以積極創新思維，完成前瞻軌道基礎建設各項重大計畫、各項軌道系統進一步提升及強化鐵路監理業務。