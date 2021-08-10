桃園市就業服務處今年擴編更名為「就業職訓服務處」，並搬遷至新落成的勞教大樓，10日起在成立6周年之際舉辦檔案特展。（蔡依珍攝）

就服處也設計有趣的「檔案管理快手限時挑戰賽」闖關遊戲。（蔡依珍攝）

桃園市就業服務處今年擴編更名為「就業職訓服務處」，並搬遷至新落成的勞教大樓，10日起在成立6周年之際舉辦檔案特展。（蔡依珍攝）

第15家義美庇護工場位處勞教大樓1樓本周開始試營運。(蔡依珍攝)

桃市就服處擴編辦特展 寓教於樂還能嘗美食挺身障

桃園市就業服務處今年擴編更名為「就業職訓服務處」，並搬遷至新落成的勞教大樓，成全台唯一整合就業、職訓和職安的公立就業機構，就服處也在成立6周年之際舉辦檔案特展，不但有豐富的就業資訊、有趣的闖關遊戲，還能搭配試營運的義美庇護工場挺身障嘗美食。

勞動局長吳宏國表示，桃園市就業服務處2015年7月1日成立，今年1月增設就業安全課，擴編更名為「就業職訓服務處」，成全國唯一整合就業服務、職業訓練及就業安全三大業務的公立就業服務機構，4月26日搬遷至桃園區民族路上的勞工教育大樓，並趁成立6周年之際，舉辦「一鹿典藏 機關檔案特展」。

吳宏國說，展覽緊扣勞動局的吉祥物「有頭鹿」，也是取台語諧音「有頭路」，有「一鹿走來」、「一鹿相伴」、「一鹿相挺」及「一鹿相隨」4大主題，包括組織沿革、就業服務、職能培力及安心就業各面向，讓民眾可以透過檔案留下的歷史軌跡，更認識就服處的業務，現場也有就業撇步、求職防詐、就業獎勵方案等，讓到訪的民眾可以寓教於樂。

就服處也設計有趣的「檔案管理快手限時挑戰賽」闖關遊戲，還有展出「有頭路」系列文宣品，搭配第15家義美庇護工場，好玩、好看又好吃。

吳宏國也提到，三級警戒讓服務業慘澹經營，桃園和中央紓困方案對接祭出「桃園紓困10帖」，不但安心即時上工率和安心就業補貼金額都全國最高，最新出爐的上半年失業率，桃園也在全國「漲」聲響起下持平，維持去年同期3.93％，成六都唯一失業率未受疫情影響的直轄市，除會持續協助企業和勞工將疫情影響降到最低，他也期待能盡速恢復疫情前榮景。