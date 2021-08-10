警方在現場查到一把水果刀凶器。（警方提供）

斗六市今天早上發生一起父親以刀子協助兒子加工尋短的命案，警方調查，25歲張姓男子因車禍受傷雙腳長滿褥瘡，近期可能要截肢，向父親表達求死意圖，其65歲父親今天早上8點與坐輪椅的兒子一同出門，在產業道路旁用水果刀刺兒子心臟部位使其斃命。

斗六分局調查，死者今年3月曾試圖輕生，因一直求死無法達成，最近雙腳長滿褥瘡需要清瘡，面臨截肢，可能求死不得，請他父親協助。張父昨（9日）購買1把水果刀，今（10）日上午8時多，從自家中與其子一同出門，在產業道路旁以水果刀刺向兒子胸口，等兒子無明顯呼吸心跳後，張父撥打電話報警。

警方抵達斗六市仁義路現場，把傷者送醫急救但不治，現場留有遺書2張，敍明因久病厭世，又無能力尋短，才借由父親之手了卻生命，全案報由雲林地檢署相驗，並依刑法加工自殺罪報請雲林地檢署偵辦。

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