卓越(2496)7月營收為0.54億元，主要受惠暑秋課程陸續開課挹注學員收入認列，月增21.79％，年減17.77％；累計前7月營收為3.63億元，年減23.84％，去年同期仍有部分光纖事業營收墊高比較基期，若排除此因素影響，累計營收相較去年同期僅小幅減少1.74％。

卓越表示，過往6、7月向為陳立教育高中、國中、寒春、暑秋課程交替期間，隨著高三、國三學員班系課程於6月陸續結束並進入7月暑秋課程開課期間，在因應台灣政府防疫措施，以及集團數位線上資源完善整合下，為保障旗下全體學員、老師與班務團隊放心優質環境，仍於8月期間維持全年段學員線上課程，同時集團亦推出復業相關配套措施及標準，配合針對補教業者進行第二階段疫苗施打造冊，加速旗下陳立教育、陳立小學堂等品牌恢復實體課程腳步。

卓越近年積極完善雲端數位學習、線上課程規畫、一對一進度關心、即時作業線上解惑、線上補課及班務系統等數位化資源整合效益，在近期台灣疫情升溫影響學校停課期間仍保持良好線上開課表現，並同步積極向下擴大國中、小學教學佈局、以及實施多元素養課程，擴大學員招生動能，今年前7月旗下陳立教育國中、國小合計營收比重已較去年同期的13.19％攀升至17.60％。

卓越持續規畫旗下陳立教育採取「直營＋合盟」新雙軌營運模式，快速開發空白市場、拓展市場占有率。另一方面，聚焦幼兒、小學STEAM領域陳立小學堂業務發展加速，已陸續與中部多家知名私立小學、國中簽定課程導入，包括葳格國際學校、愛因斯坦實驗國中小學等，提供完整的數學自然科學資優課程，有望隨著學校正式開課創造新一波銷售動能。