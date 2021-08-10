聯發科(2454)7月營收在6月基期墊高下，月減少15.49%，但依舊相較去年同期增加51.2%，聯發科預計第三季營收將與第二季持平到成長5%，加上年底即將推出旗艦天璣2000，看好今年營收將成長逾45%。

聯發科7月營收403.6億元，月減少15.49%、年增加51.2%；累計前7月營收為2740.46億元、年增加76.62%。

聯發科6月營收儘管有封測夥伴京元電子(2449)染疫風暴，但依舊衝上477.56億元，在基期已高下，7月單月營收月減少15.49%，聯發科預估第三季營收將相較第二季持平到成長5%，故接下來8月、9月營收需力拚成長，方有機會挑戰財測目標。

聯發科第二季每股大賺17.44元，再創歷史新高，毛利率為46.2%，也相較第一季、去年同期成長，聯發科累計上半年每股賺33.65元，已經超越去年全年26.01元，光是上半年就賺贏去年全年。

聯發科展望第三季，以美金對台幣匯率1比28計算，第三季營收預估在1257億~1319億元之間，與第二季相比，持平到成長5%，與去年同期相比，成長29%到36%，營業毛利率預估為46%±1.5%，含員工分紅之營業費用率預估為24%±2%。

聯發科預計今年營收將成長逾45%，且受惠於四大產品類別健康的市場需求以及在5G、WiFi 6與ARM架構CPU等技術領先的優勢，年度毛利率將能達到目標範圍44%-46%的上緣，後續市場也將焦點擺在第四季即將推出的旗艦5G SoC天璣2000。