軟銀集團的願景基金周二表示，在上市投資組合公司的獲利，被電商零售商例如Coupang的股價下跌所抵銷後，第一財季獲利2360億日圓(約21.4億美元)。

該日本綜合企業軟銀實現了上一財年創紀錄的獲利。高層指出，願景基金的投資將進一步帶來好轉，例如滴滴和Uber卡車。

這些公司將在本季於紐約上市，但是中國監管單位的連串行動，以對估值造成影響，顯示軟銀的中國風險。軟銀也正尋求減少對阿里巴巴股份的依賴。

這場中國動盪已經讓軟銀股價從三月的創紀錄高價，至今下跌三分之一。

軟銀也透過第二願景基金加大投資利度，也承諾對第二基金注資400億美元。

願景基金執行長Govil也指出對印度的投資，例如印度支付公司Paytm和保險商Policybazaar，獲東南亞的Grab，已透過空白支票(SPAC)讓部分公司上市，將帶來更多好處。

在第一財季，願景基金的獲利主要來自出售投資的股票3100億日圓，其中包括支付公司DoorDash、Uber。