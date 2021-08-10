3級警戒解除後交易回暖，7月大型土地與商用不動產交易金額達421億元，月增率180%，回到疫情前的交易水準，其中建商購地反彈力道最為強勁，7月的整體交易中，建商貢獻超過7成金額(328億元)，其次科技業佔10%(42億元)。第一太平戴維斯受三發地產股份有限公司委託辦理高雄市苓雅區商業區土地公開標售，標的坐落於20米寬的中正一路，基地三面臨路，土地面積718.13坪，土地使用分區為第五種商業區，已請領建築執照，並含30%的容積移轉，可即刻興建開發，開標日為9月10日，即日起開始領標。

在市區土地稀缺難尋下，不少建商甚至瞄準購入整棟的商辦、旅館、汽車旅館或賣場，以取得精華地區的土地，例如永碩投資斥資27億元買下高雄華園大飯店、興富發以15.6億元買下高雄大益商旅等。合計今年前7月，建商購置不動產金額已達1531億元，比去年同期大幅增加33%，顯示建商對於住宅市場後市仍相當看好，瞄準自住剛需市場，持續擴充土地庫存。而三發地產由於南部土地庫存無虞，故此將土地資產一部份作適度調整，以豐沛資金為後盾，積極為北部未來購地投資做布局。

此次標售的苓雅區商業土地，位於高雄市核心區，鄰近高雄衛武營藝術中心、高雄文化中心與國立科學工藝博物館，生活機能豐富。基地距離高雄捷運橘線五塊厝站僅30公尺，交通便利，未來更有輕軌環狀線經過，南面正臨五塊厝公園，享有永久棟距與廣大樹海等優勢。本案已取得建築執照，並申請容積移轉30%及容積獎勵約15%，允建容積率大幅提升為1218%，未來可興建地上29層、地下6的高品質住宅，打造區域指標型住宅建案。