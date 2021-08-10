晨暉生技(1271)上半年營收1.53億元，營業利益0.65億元，歸屬母公司稅後淨利0.64億元，EPS 1.94元，今年第一季因受客戶庫存去化影響，營收較去年同期略減，然隨著第二季客戶訂單庫存回補以及晨暉產品市場回購率高，帶動晨暉出貨量持續成長，上半年營運與去年同期持平。下半年即將進入秋冬保健食品旺季，晨暉目前在手訂單能見度仍相當高。

疫情推升消費者對於保健食品需求，促使產能利用提高，帶動晨暉上半年平均毛利率達70％，較去年同期增加4個百分點。晨暉持續增加投入研發費用，進行人體臨床試驗，開發新功效之保健食品，因此營業費用相較去年同期亦同步增加。

晨暉近年更持續深化NTU 568紅麴菌及NTU 101乳酸菌研究，已於去年完成NTU 568紅麴菌保護肝臟相關之初步動物研究，確認其紅麴菌具有肝保護作用，並預計開發肝功能保護的保健食品，並將依據紅麴發酵製程技術的進化，配合外銷市場需求，持續研發新型態的NTU 568紅麴原料及其膠囊與錠劑等劑型開發。

展望下半年，隨著時序即將進入秋冬保健食品旺季，晨暉目前在手訂單能見度仍相當高，營收續航力可期，且除維持與「娘家」品牌的合作之外，將加強子公司與經銷商合作販售的紅麴複方產品及益生菌市場拓展，未來將持續深入藥局與診所通路的佈局，開發新客群。而海外市場部分，目前正在申請中國、馬來西亞、埃及當地保健食品認證中，由於晨暉擁有多國專利，且相關研究論文及專利獲得客戶認可，已陸續簽訂合約及接獲訂單，未來拓展海外營收市場可期。