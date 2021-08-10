社會在走，每個人都要有保護自己的能力。搜狐網命理專欄指出，摩羯座、天蠍座、金牛座的人天生智慧過人，待人接物非常精明，從來不吃悶虧，是出了名難對付的人。

▍1.摩羯座

摩羯座天生口才好，說話技巧高超，在與人交際的過程中，總是非常得體，能以溫和友善的一面擄獲人心，雖然看似沒有攻擊性，但實際上他們城府極深，不僅不容易相信他人，更根本沒把任何人放在眼裡。摩羯座從裡到外都散發著一股震懾人心的威嚴，幾乎沒人鬥得過他們。

▍2.天蠍座

天蠍座的第六感精確，頭腦聰明、很有智慧，若想欺騙他們是很困難的事，建議別奢望透過陷阱來戲弄天蠍座，當你還在思考時，就已經被擁有超強洞察力的天蠍座看透了！但他們內心很善良，只會因為過度相信熟人而被騙，不過他們本性精明，一旦對你玩起心機來，絕對不會手下留情。

▍3.金牛座

金牛座看似老實低調，其實鬼靈精怪，還很有城府，只因為他們性格內斂，不愛在人前賣弄，習慣把私事放在心裡，有任何想做的事情，他們也會保密到家。面對愛耍心機的人，金牛座總是看破不說破，他們會靜靜的看著小人表演，懶得把場面搞僵，但若金牛座真心想跟你一較高下，他們就會在不知不覺中把你解決，老狐狸的辦事手法讓人不得不佩服。