獨享精緻家庭房14坪超大空間。（業者提供）

暑假倒數之際，業者推出快閃住房優惠外。（業者提供）

新冠肺炎疫情重創各行各業，尤其飯店、餐飲、遊樂業更是哀鴻遍野，台中后里星級飯店在暑假倒數之際，除了推出一泊二食住房優惠外，更於11日祭出24小時快閃「2大2小同價入住」好康，每房再贈1000元渡假區禮券，想要搶便宜的民眾手腳要快。

該飯店業者表示，即日起至29日推出「麗寶假期All in one」兩天一夜平日住房活動，包含一泊二食，早餐及晚餐套餐，每房再贈探索世界雙日門票2張、天空之夢-摩天輪搭乘券2張、休閒活動券2張，相當優惠。

此外，11日祭出24小時快閃「大手牽小手」住房優惠，加碼「2大2小同價入住」（兒童含早餐），每房再贈1000元渡假區禮券，當天於官方FB公佈訂房代碼即可享限時優惠，須於8月29日前入住。

餐飲部主廚李啟天特別推薦田園西餐廳極品海陸套餐，主菜雙拼除了有碳烤肋眼牛排、德國豬腳、檸香海鱸魚及香煎嫩雞腿4選1之外，再搭配上松露野菇焗龍蝦，整組套餐從開胃菜到甜點共有九道餐點，不僅吃巧也能吃飽。