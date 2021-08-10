智慧型手機越來越聰明，一不注意可能讓自己的行蹤全都露，一名女網友表示，跟男友「在床上開車」時，原本只是想看一下手機訊息，不料竟發現手機畫面自動顯示勿擾模式讓她傻眼，也讓不少網友驚呆，直呼「聽說手機會監聽，看來是真的」。

原PO在網路論壇《Dcard》表示，跟男朋友「在床上開車」的時候，想看一下手機訊息通知，結果發現她的手機竟顯示她在開車，男友則笑回：「老司機在偷開車嘍！」從原PO的手機截圖中可看到，畫面上顯示一行字「您在開車時將不會收到通知」，畫面下方則顯示「我未在開車」及「取消」兩個選項。

網友PO出手機截圖顯示「您在開車時將不會收到通知」。(圖/截自Dcard)

貼文一出讓眾人看傻，紛紛回應「有趣」、「震動感應」、「看來 iPhone 不管哪種開車都知道？」、「聽說手機會監聽，看來是真的」、「其實哀鳳也單身想開車」、「那它會通知你要減速慢行嗎？」

有網友分析，應該是因為手機連上蘋果的CarPlay才會有，還有人笑說，是不是因為Siri感應到在開車，可能是後台系統工程師的溫馨叮嚀，讓其他網友忍不住讚嘆「好猛…哀鳳太了解了」、「蘋果總之懂人心」、「好可怕，被手機監聽了」、「看來手機什麼都知道」。