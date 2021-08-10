星座運勢網站「同道星座查詢」分析，水瓶座、天蠍座、雙子座的性格擁有很多面向，在不同的時間、場合，會看到他們截然不同的樣子，他們太難捉摸，因此很少人能了解他們的真實想法，一般人完全無法從外表判斷他們的情緒，常常會讓人感到神祕莫測。

▍1. 水瓶座

水瓶座在社交場合很活躍，面對朋友時非常熱情，和大家都很要好，不過當他們獨處時卻非常沈默寡言，他們的性格很複雜，許多人都搞不懂他們的真實想法，甚至與他們最親近的人都不見得真正了解他。許多人和水瓶座相處後，都會發現他們的人格有很多面向，有時是個雷厲風行的人，有時又會對小動物展現溫暖的笑容，他們神祕又善變，令人捉摸不清。

▍2. 天蠍座

天蠍座看起來冷淡，如果和他們不熟，會有明顯的距離感，讓人不敢親近，他們做事俐落，而且很有心機，觀察力很強，總能看破小人的心思，不過當他面對朋友時又是另一個面孔，他們很重感情，面對親近的人很熱情，心腸很軟、很好說話，只要被他們認定是自己人，他們就甘願付出，完全沒有平時那種冷酷的樣子，甚至會被朋友或情人欺負，性格反差非常明顯。

▍3. 雙子座

雙子座無庸置疑的上榜，他們內心同時有住著天使和惡魔，每天都在善與惡之間拉扯，他們性格多變，因此情緒起伏也很大，有時上一秒在笑，下一秒卻立刻流淚。雙子座習慣用笑容隱藏真實的情緒，只有和他非常親近的人才知道他真正的感受，因為他們不希望自己影響到其他人的感覺，只要深入認識，就會越難離開他，是非常值得珍惜的朋友。