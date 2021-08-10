逞一時嘴快惹禍上門！高雄一名吳姓男大生，懷疑葉姓男子慫恿女友跟他分手，清晨不到6點傳LINE訊息，嗆「看誰的二頭比較大塊」還主動告知地址；沒想到住台中的葉男當天就率眾10多人登門找吳男，吳男嚇到躲起來，葉男再傳訊息嗆「笑死人了，沒本事就不要嘴巴那麼秋，你沒那本錢就乖乖當你的大學生」、「落漆、漏氣」，吳男嚇到提告，刑事部分，依恐嚇危害安全罪判處葉男拘役30日，可易科罰金3萬元；民事則判葉男應賠償3萬元。

根據判決書，2019年12月某日清晨不到6時，吳男傳訊息給葉男，質問葉男為何慫恿女友與他分手，葉男被擾清夢也相當不爽，雙方互傳訊息互嗆，吳男挑釁「看誰的二頭比較大塊」等語，葉男也回應「我一定找你麻煩」、「一定請你吃粗飽的」、「你會後悔」，兩人還互留高雄、台中地址，嗆對方過來談。

不料，當天晚間葉男竟真的找來10多人，跑去高雄找吳男；今年2月20日上午，再度出現吳男的住處樓下，傳訊「來啊，就在這等你 」、「你敢現身嗎？」、「笑死人了，沒本事就不要嘴巴那麼秋，你沒那本錢就乖乖當你的大學生，知道嗎？乖～」等訊息。

吳男嚇到報警，台中地院審理時，葉男坦承傳簡訊，法官認為葉男僅因吳男質問而衍生口角爭執，即放任自身情緒恐嚇，但犯後坦承犯行，依恐嚇危害安全罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

吳男再提民事告訴向葉男求償10萬元，台中地院認為，葉男確實傳「一定請你吃粗飽的」、「你會後悔」等訊息，導致吳男畏懼，尋求警方協助；事後又傳簡訊吳男「你真的很落漆很漏氣，你讓我連吐你口水都不屑」、「我真的沒遇過跟人家約輸贏約到跑去報警的...，笑死人了，沒本事就不要嘴巴那麼秋」等，顯示葉男情緒管理及自我克制能力均有所不足，據此判決賠償3萬元，可上訴。