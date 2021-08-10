台商回流及科技業建廠需求增加，國產建材(2504)2021年上半年集團合併營收為105.78億餘元，稅後淨利達到13.45億餘元，年增25.82％，每股盈餘1.1元，較去年同期0.75元，年增幅度更是逼近5成的高成長態勢，雙雙刷新歷年同期的最高紀錄。

國產建材指出，公司近年來打造企業競爭優勢引擎，投入鉅資建構企業的科技力，推動充分符合高端營建產業需求的科技行控與顧問服務系統，用科技的力量，把本業混凝土產品當作鈔票管理與運送，形成了與同業競爭的差異化優勢，加上旗下所屬的台北港埠巨型廠區扮演混凝土的各項原料轉運樞紐，上半年的營收與獲利也持續成長季季高。

國產進一步解釋，台商回流、科技大廠從北到南鋪天蓋地的擴廠，先進醫療殿堂「台北榮總重粒子癌醫中心」、台灣之光「高雄流行音樂中心」等，由北到南改變台灣天際線的指標美建築，也一棟棟拔地而起，奠定這些指標建案群的建築結構，多數都是使用國產建材實業安心建材履歷認證的高端混凝土所打造，國產建材實業近幾年也因為「擇優出貨」策略奏效，主供這些高端建案群，因此創造了一季比一季更好的營利表現。