食藥署日前遭國民黨立委林奕華踢爆署內編制僅600多人，造冊人數竟高達1356人，是編制的1倍以上，當時食藥署解釋，這是因為將外包人員也納入所致。在疫苗荒之際類似「特權疫苗」問題又不斷遭質疑，有不少網友湧進總統蔡英文8日臉書貼文，質疑「疫苗只到貨10萬劑，到底有何臉面拿來宣傳？」，也有網友表示，「新疫苗到貨，自己第一劑還是排不到」。

總統蔡英文8日在臉書PO文表示，「疫苗又來了，政府採購的99600劑Moderna疫苗，已經在當天下午抵達」。這陣子受到Delta變種病毒影響，世界上許多國家的確診數再創高峰。不過，台灣的確診人數則持續下降，這是全民共同努力的成果。

蔡英文指出，在全球疫苗供貨短缺的挑戰下，政府依然多管齊下，努力維持疫苗供應。包含剛到貨的疫苗在內，目前台灣已經累計取得超過960萬劑疫苗。接下來，政府和民間採購的疫苗數量還會陸續抵達，相關單位會全力催促、緊盯疫苗供貨，並搭配國產疫苗，讓國人的接種可以持續下去。

總統蔡英文臉書，網友留言。(圖/翻攝自蔡英文臉書)

總統蔡英文臉書，網友留言。(圖/翻攝自蔡英文臉書)

但蔡英文這篇文，卻有許多網友不領情，截至10日，該貼文已累積6千多則留言，網友留言痛批，「才10萬也敢說嘴，丟不丟臉阿」、「我又看成9百多萬劑（嘆）」、「10萬劑也敢拿來說嘴，真的顯的無能」「第一劑還是排不到」、「10萬劑就能拿出來說嘴了，可憐哪」、「社會工作主力完全打不到，一直Po這個真的很無感」。但也有網友緩頰，「終於又等到莫德納~台灣加油，一起努力做好防疫」。