全球鬧新冠疫苗荒，許多窮國甚至要靠國際社會捐贈才有疫苗可打，同時間富國卻持續囤積疫苗，研究顯示，英國在年底前將囤積超過2億劑疫苗，不過英國總共約只需要9500萬劑疫苗而已。

英國《衛報》（The Guardian）報導，英國在今年底前，將會囤積超過2.1億劑多餘的疫苗，這項數字主要來自於英國科技資訊和分析公司Airfinity的數據。數據顯示，英國政府約下訂了4.67億劑疫苗，其中3.06億劑預計今年底前交貨，不過以英國約6800萬人口來看，英國政府計畫讓所有16歲以上民眾接種疫苗，以及讓最脆弱族群在秋天追加第3劑，英國總計約只需要9500萬劑疫苗就能達成目標。

根據英國政府官網數據，截至9日，英國約有89%成人已經施打第1劑疫苗，74.8%完成接種2劑疫苗，如果接種計畫以同樣速度進展，預估今年底前英國將會剩餘超過2.1億劑疫苗，如果施打民眾達100%，至少還會剩下1.86億劑疫苗。

整理這些數據的非政府倡議團體「全球即刻正義」（Global Justice Now）指出，這些多出來的疫苗能夠讓全球疫苗覆蓋率最低10國的2.11億人接種，

全球即刻正義主席狄爾登（Nick Dearden）表示，正當中、低所得國家只能搶「殘羹剩飯」時，英國卻準備追打第3劑及讓青少年施打疫苗，這樣的行為根本是對「每天死去的數千人的侮辱」。

他還指出，英國阻撓讓新冠疫苗暫時豁免智慧財產權的作法，讓疫苗分配不均的問題變得更加複雜。新冠疫苗如果暫時免除智財權保護，全球各地將會有更多公司能夠自行生產疫苗。

世界衛生組織呼籲各國暫停追打疫苗。

世界衛生組織（WHO）不斷呼籲富國暫停追打疫苗，以期在9月底之前達到讓全世界每一個國家至少10%人口接種疫苗的目標。

根據牛津大學「用數據看世界」（Our World In Data）網站統計，全球疫苗覆蓋率最低10國分別為：剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo，DRC）的0.005%、海地0.003%、布吉納法索0.01%、萬那杜0.03%、南蘇丹0.04%、葉門0.04%、查德0.04%、敘利亞0.05%、幾內亞比索（Guinea-Bissau）的0.06%，以及非洲國家貝南共和國（Benin）的0.1%。

狄爾登指出，英國為自己囤積有限疫苗的同時，等於讓這些窮國持續依賴國際社會捐贈疫苗，形容這樣的作法「下流不公」。