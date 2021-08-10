警清查毒咖啡包總數超過1萬包，王等人對於毒咖啡流向及製成均避重就輕，不願吐實；據了解，「膠原蛋白」包裝毒咖啡包很吸引年輕族群，還有分為一代或是進階版，主要差別在於毒咖啡包的藥性，販毒小蜜蜂超愛推，搖頭轟趴場需求量也大(翻攝照片／劉宥廷高雄傳真)

刑事局南部打擊犯罪中心追捕槍砲通緝24歲王男，意外在他台南住處破獲毒咖啡包分裝場，逮捕王等共犯共5人，經化驗毒咖啡含有喵喵成分，外包裝還以日文寫著「膠原蛋白」；據了解，這批毒咖啡包在年輕族群中相當暢銷，所幸被警方攔截，全案除依法解送外，另將深入追查毒品來源及流向。

王男2019年2月涉入台南市安平區一起槍擊案件，當時王男夥同10人持改造槍枝，近距離朝仇家車輛開槍，導致2人中槍受傷；王等人分別依殺人未遂、教唆頂替等罪，被高等法院台南分院判7年3月至5年5月不等徒刑，而王因他案判刑定讞未到監，被台南地檢署發布通緝。

南打獲報展開追緝，掌握王男出沒台南，警發現王男遭通緝，行事轉趨低調，透過友人租屋藏匿，經佈線查訪鎖定，王在仁德區一處民宅，6月18日會同台南市警方圍捕；當時王男與27歲陳姓、21歲許姓男子同車返回住所，警方追捕王時，眼見負責租屋的陳男、許男神情緊張，住處還有人爬上屋頂躲藏，警驚覺屋內有問題。

警方進到屋內赫然發現形似保養品的包裝物，外包裝以日文字體寫「膠原蛋白」，屋內還查獲果汁粉、奶茶粉及分裝機、封口機等物，當下質疑這批不是保養品，而是毒咖啡包，經化驗其中還有毒咖啡包常見的毒品成分喵喵。

警清查毒咖啡包總數超過1萬包，王等人對於毒咖啡流向及製成均避重就輕，不願吐實；據了解，「膠原蛋白」包裝毒咖啡包很吸引年輕族群，還有分為一代或是進階版，主要差別在於毒咖啡包的藥性，販毒小蜜蜂超愛推，搖頭轟趴場需求量也大。

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