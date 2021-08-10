全台首隻！台中女「穿恐龍裝」打疫苗 背後理由曝光暖哭網友

台中市區忠信國小快打站日前出現「暴龍」前來注射疫苗，行為逗趣讓醫護人員看傻眼，原來是38歲黃小姐預約疫苗施打時間後，想為自己留下一段快樂回憶，同時讓辛苦的醫護人員放鬆身心，才決定穿上全球爆紅的暴龍裝自娛娛人。

施打疫苗的過程中，暴龍與醫護人員互動也十分有趣，例如進場酒精消毒時，現場醫護調侃道：「恐龍也要進行消毒喔！」以及安排入座時椅子太小引來周圍民眾爆笑，影片一發出網友隨即瘋傳。黃小姐的朋友說各地接種站為了拚疫苗覆蓋率，工作的負荷量非常巨大，希望能藉由此行動讓辛苦的快打站醫護與工作人員減緩疲勞。

暴龍坐在椅子上好可愛

《中時新聞網》電訪台中市西區區長王瑞嘉表示，第一次遇到有人穿暴龍裝來施打疫苗感到非常的驚訝，也有問到穿暴龍裝是否會造成行動不便等困擾，黃小姐表示，希望能夠扮演一個製造歡樂的角色，在這麼沉重的氛圍裡，利用自己的幽默，提升當時的氛圍，全體同仁也十分感謝黃小姐的付出。

暴龍前來打疫苗啦

最後，她感謝快打站醫護與工作人員辛勞，穿暴龍裝打疫苗使人印象深刻，也有民眾表示，第一次看到恐龍打疫苗，看起來很歡樂，最後黃小姐也與現場醫護人員在快打站合影留念，記錄下這特別的時刻。