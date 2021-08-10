南投縣警察局中興警分局再度發揮創意，由小朋友穿上制服飾演警察，演出逗趣的交通安全宣導內容，並邀請鑫宏車業解說大型車內輪差及視野死角，製作兼具趣味及教育意義的《小小波麗士出任務》交通安全宣導微電影。

小波麗士們開玩具警車出勤，以防制酒後駕車、防制危險駕車及大型車安全3大主題，藉由萌Q的口吻宣導違規樣態，並發揮巧思製作酒駕重罰及甫修正施行的危險駕駛懶人包，提醒民眾遵守交通安全規則，及正確用路觀念。

透過大型車各角度拍攝模擬實境及詳細解說，讓民眾清楚知道「內輪差」及「視野死角」的原理，提升防禦駕駛觀念。

中興警分局長黃念生表示，此次交通安全宣導，除拍攝主題微電影外，還舉辦有獎徵答、直播互動等至8月14日止，歡迎共襄盛舉。另外也呼籲民眾切勿酒後駕車、超速、危險駕駛等違規行為，將嚴重影響用路人行車安全，請確實遵守交通法令規定，勿存有僥倖心態恣意違規，共同維護自身及其他用路人的安全。