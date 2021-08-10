高雄傅姓男子向屏東林管處承租美濃區一片林班地，聲稱要整理環境、用打火機焚燒竹葉，卻不慎引發大面積火燒山，害消防局出動多次直升機才順利滅火。一審傅男不認為自己有錯，還遭消防局踢爆想領補助，判7年。高雄高分院10日宣判，因傅男認罪且態度良好，改判5年，可上訴。

傅男向屏東林管處承租位在高雄市美濃區廣福街152巷附近、第52林班地中的4塊國有林地，造林樹種為莿竹、長枝竹。2020年4月4日下午，傅男騎機車到美濃區茶頂段39地號南側道路，用打火機引燃路旁竹葉後隨即離去，沒想到火勢一發不可收拾，延燒至第52林班地、面積約2000平方公尺的莿竹林，由於燃燒面積廣大又在深山地區，消防局為此還出動直升機協助灌救，耗時2天才撲滅火勢，警方調閱大量監視器畫面才找到放火元凶。

傅男到案後矢口否認故意放火，表示自己在案發地因竹葉太多、摔車好幾次，旁邊還有土地公廟，很多老人家會去拜拜，擔心老人跌倒才清理竹葉，但身上沒有帶工具，想到過去栽種茶樹時會燒枯葉做肥料，便直接拿農用車上的打火機燒路旁竹葉。傅男強調，起火點旁邊有條小水溝，旁邊的草還是溼的，判斷火勢不致延燒才直接離開。

消防局則證稱，火燒山時傅男竟在現場，表示自己的租地被燒想要申請補償費，還不斷干擾救災。經估算，火燒山一共造成人物力及直升機出勤成本至少250萬元，屏東林管處已另行向傅男求償。

一審法官勘驗監視器畫面，發現傅男打火機早就預藏在褲袋內，起火點最近的水溝至少上百公尺遠，是否有水根本無法確定，現場竹葉也堆置在道路兩側不致於妨害用路人安全，完全打臉傅男供詞，依違反森林法判7年。二審時傅男終於認罪，法官認定他犯後態度較原審良好，改判5年，全案可上訴。