台北市中正萬華立委林昶佐罷免案鬧雙胞。中選會今日發布新聞稿表示，林昶佐罷免案因已依法宣告成立，還在進行中的罷免案，將公告停止進行。而罷免案領銜人鄭大平於7月19日所提出的林昶佐罷免案，經查對名冊後符合法定提議人數，請於60日內徵求連署。

林昶佐於7月2日至萬華環南市場視察疫情群聚感染狀況，衛福部長陳時中、台北市長柯文哲也在現場，林則當著攤商們及媒體面前指責柯文哲防疫慢半拍。

未料林昶佐卻反遭環南市場自治會長林勝東當場洗臉「疫情爆發以來，你(林昶佐)有來市場關心過嗎？沒有阿，虧我這麼挺你，騙肖耶」。此風波越演越烈，也引發民眾不滿，釀起「清林撤昶」的罷免林昶佐行動，甚至出現有2位罷免案領銜人分別提出罷免案的現象。

中選會表示，領銜人鄭太平提出的林昶佐罷免案，依規定已符合法定人數，請鄭太平於10日內到中選會領取聯署函及名冊格式，並在60日內徵求連署。

中選會指出，另位林昶佐罷免案領銜人周世雄，於7月29日提案，目前正由台北市選委會查對名冊。

中選會說明，若有2位領銜人對同一位立委提出罷免案，若已有一案宣告成立，均無訴諸再度重複進行罷免投票的必要。因此領銜人周世雄所提林昶佐罷免案，將公告停止進行。