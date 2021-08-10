前總統馬英九因「三中交易案」，遭台北地檢署依《證券交易法》非常規交易等罪嫌起訴。台北地院今（10）日開庭辯論，馬英九強調自己沒有犯罪，反酸檢察官對他「非常規起訴」，讓他無法接受。

馬英九共分9大重點陳述，第一，他在2005年8月19日就任國民黨主席前後，公開宣示儘快處理國民黨黨產的決策，這符合國民黨的利益，並無不當。

第二，當時《廣電法》要求在12月26日前必須完成「黨政軍退出媒體」，經中投公司專業團隊評估，並經過他的同意後，決定以包裹方式出售華夏公司股權，這個決定符合國民黨及中投公司利益，檢察官卻稱本件交易無急迫性及必要性，違反「頂多罰款」，難道人民守法是錯的？這不像是國家司法人員該講的話，他無法茍同。

第三，政黨存在目的是執政、永續發展。公司經營目標是追求最大商業利潤，國民黨主席的職責與中投、光華公司董事的職責並不相同，甚至可能衝突，在合法前提下，他不能單純以追求最大利潤的公司董事心態來做國民黨主席，檢察官將他視為中投、光華的實質董事，作為本案論罪基礎，並不正確。

第四，本件許多交易細節，包括買賣條件、內部研擬、協商過程、文件往來、契約議定及執行等，他是看了法院卷證才知道的，檢察官拿這些當時他不知道、不瞭解的事情說他犯罪，他認為不公平。

第五，檢察官指張哲琛一直有向他報告交易細節，但對於報告具體內容究竟為何，檢察官並沒有詳實調查並說清楚，然後就說他犯罪，他無法接受。

第六，2005年12月24日中投與榮麗簽約後發生履約糾紛，他因忙於北市府及國民黨公務，無法事必躬親，但多次明確的要求交易必須合法，參與本案的相關人員都瞭解他的要求，並告知一切合法，都有當時的錄音可憑。

第七，當時中投、榮麗的會議中雙方各說各話、沒有共識，會議結束前他請雙方律師研擬兩造都能接受、可以解決的方案，何錯之有？當時他的原文是：「一定要找出一個方法，雙方可以接受，基本上不違法、能夠走完的」，檢察官卻扭曲、限縮解釋他的語意為「形式上合法」，無法接受。

第八，他與張榮發並無包裹出售舊黨部大樓、華廈大樓的協議，檢察官起訴書卻指他們協議以總價43億元打包出售給長榮集團，後又在補充理由書說分為舊黨部23億元、華廈20億元辦理，所述前後不一，檢察官然沒有釐清犯罪事實。

第九，國民黨處理黨產是為了向舊時代告別，建立新形象的開始，希望重新贏得政權及人民信賴，振衰起敝，這是黨主席的責任。他從政3、40年一向奉公守法、廉潔自持，從沒拿1毛錢黨產放進自己口袋，也沒收任何買家的錢，他在主席職務上盡忠職守，維護國民黨的利益，並無犯罪。