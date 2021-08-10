1名網友日前到超商買東西，依序排隊坐實名制與量額溫時，發現在他前方的1名女子竟是「戴著全罩式安全帽」將頭靠向額溫器，額溫器當場測得體溫38.9度警報大響，而該女子離譜的是第2次測量時還不願脫下安全帽，讓目擊的網友笑說，「87分不能再高囉，可以不要放棄自己的智商嗎？」

1名女網友在臉書「爆廢公社」發文表示，她今天（10日）一早搭捷運前到住家附近超商買東西，準備陸續排隊進超商，並登記實名制、測量額溫時，在她前面的1名女子測量額溫後竟測得38.9度，額溫器當場警報大響，店內不少人紛紛望向該女子，原PO當下看對方，竟發現對方竟是戴著「全罩式安全帽」。

女子戴著全罩式安全帽將頭靠向額溫器，額溫器當場測得體溫38.9度警報大響。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該女網友說，「仔細一看發現該名女子竟戴著全罩安全帽測量額溫」，而離譜的是，對方準備進行第2次測量時，還不願意脫下安全帽，依舊戴著安全帽將頭部靠近額溫器，而額溫器果不其然又再大響了1次，最後超商店員只好上前重新啟動機器，原PO事後發文笑說「87分不能再高囉，可以不要放棄自己的智商嗎？」

其他網友則留言，「天兵」、「一直戴著安全帽量額溫，是在堅持什麼」、「這智商...」「如果是我一定白眼翻到天邊」、「這太扯了吧，叫店員趕人走」、「大家都將額頭往前靠，那個人不覺得自己哪裡怪怪的？」