議長張峻（中）認為縣府徵收礦石稅仍有適法疑慮，裁定「退回」。（王志偉花蓮傳真）

議會召開程序委員會，現場議員黃振富、楊華美、張懷文、黃馨、林源富、吳建志、笛布斯‧顗賚等人，不反對將草案送大會審查。（王志偉花蓮傳真）

縣府代理秘書長張逸華在律師許正次陪同發布聲明，議會退回礦石稅徵收案，不僅1年少徵10億稅收，也痛批地方制度法實施以來最黑暗的一天。（王志偉花蓮傳真）

花蓮縣議會今天召開臨時會程序委員會，縣府提出「花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅自治條例草案」送審，有議員主張送大會審議，經過激烈討論，議長張峻以適法性有疑慮，決議「退回縣府」，恐將影響1年近10稅收！縣府秘書長張逸華不解議長「已讀不回」，直指這是地方制度法實施以來，最黑暗的一天！

花蓮縣府訂自治條例開徵礦石特別稅，每年徵收近10億元，是地方最大筆自有財源。縣府今送臨時會審議「礦石開採景觀維護特別稅自治條例」，徵收稅額維持每公噸70元，開徵年限從1年調為4年。但因2016年起從10元提升到70元，礦石業者福安礦石認為漲幅過大，提行政訴訟，縣府今年2月被最高行政法院判敗訴後，依法提起再審和釋憲。

現場議員包括黃振富、楊華美、張懷文、黃馨、林源富、吳建志、笛布斯‧顗賚等人，不反對將草案送大會後，可針對開徵稅額部分重新擬定，笛布斯也提出依業者採礦噸數及多寡，採「級距稅額」，獲得多數人認同。

議長張峻表示，本案仍有適法性疑慮，且縣府將法院判決提出大法官釋憲，擔心縣府若再審及釋憲敗訴，高達百億元的賠償金將債留子孫，要求縣府說清楚，經過討論，議長張峻最後裁定，退回礦石稅進大會審查！決議一出讓許多議員當場錯愕，縣府官員也面露難色，一臉憂心。

呂玉枝局長表示，業者提出訴訟，法院在「再審」中的是以前「105版」舊的礦石稅衍生的稅率問題。這次縣議會要審的是依照地方制度法授權要重新訂定「110版」新的礦石特別稅。第二、高等行政法院審理的是「稅率」的調整符不符合地方稅法通則？並不是審理「礦石稅法」開徵合不合法。

花蓮縣政府表示，礦石稅自治條例不通過，就無法源依據開徵礦石稅，花蓮縣一年的稅收將因此減少十億元，不但衝擊社會福利、教育、原民、衛生等預算，更對基礎建設等政策產生嚴重排擠效果，此影響嚴重危害到花蓮縣財政收支的穩定性，對議會今天的決議，縣府表示遺憾。

縣府代理秘書長張逸華在律師許正次陪同表示，為了開徵稅收，為地方謀福祉，近月與議員良性溝通，但議長張峻「已讀不回」，今天議長一人裁定，等同嚴重剝奪了其他未參加程序委員會22位議員未來在大會進行監督表決之權，縣府1年短少10億元稅收，也將衝擊社福、教育、原住民福利、衛生、環保、建設等重要施政。