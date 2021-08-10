歐美拉貨需求助攻，機車大廠宏佳騰（1599）公布財報，上半年合併營收15.44億元，年增34.71％，稅後淨利1.56億元，EPS為2.11元，年增2.29倍；營收、獲利雙創同期新高，也由於產品組合的改變，使得獲利成長幅度優於營收成長幅度。

宏佳騰董事長鍾杰霖表示，後疫情時代，民眾已經將防疫措施視為生活的日常，加上歐美各國陸續解封，帶動Polaris與YAMAHA兩大ATV（沙灘車）廠持續拉貨；加上內銷部分高CP值、具智慧科技的電動車銷售也持續獲得消費者青睞，因此讓宏佳騰上半年繳出一張漂亮的成績單。

隨著歐美各國疫苗施打率逐漸提升，戶外活動傾巢而出，鍾杰霖表示，台灣是全球沙灘車生產大國，歐美對於沙灘車供不應求的狀況從去年即可看見，且這股成長力道一直到今年上半年都持續存在。因此當沙灘車這一類高毛利產品的需求暢旺時，便可為宏佳騰的營運帶來明顯動能。

除了沙灘車，宏佳騰搶進電動機車也有成果，今年銷售量約有3000輛，市占率約10％，穩居市佔第二。宏佳騰執行長林東閔表示，6月中推出的Ai-1 Ultra ABS以更具智慧的九大有感升級搭配超親民入手價為號召，成為宏佳騰目前旗下電動車款銷售冠軍，所搭載的CROXERA 6智慧儀表不僅讓宏佳騰智慧電車的智慧程度大幅調升，下半年可望再推新車搶市，也持續透過活動、推出新色，強化民眾購買意願。

法人表示，這波疫情雖然衝擊了整體消費市場，但交通工具屬剛性需求，雖然會暫時因為減少外出，而使得銷售短暫下滑。但宏佳騰不論在產品力或是轉型數位銷售上都有其特色及優勢，以致在疫情期間業績沒有過多的下滑，隨著疫情的降溫，民眾消費力道反彈，宏佳騰可望再衝出一波好成績。