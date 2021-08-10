帥哥美女人人愛看，但在找對象時卻不一定是個好的選擇。《搜狐命理專欄》近日發文，指出處女座、巨蟹座和天蠍座的女生在擇偶時往往不看重顏值，對她們來說，內在並且真心實意地對待她們，才是最重要的條件。

1、處女座

很多人都會覺得處女女眼光很高，認為她們喜歡長相帥氣的男性，但事實上外表對於她們來說並不是最重要的，甚至還會覺得帥哥有些不可靠，對處女女來說，反而更看重對方的內在和良好的習慣，畢竟是有可能長久生活相處的人，只要能有上進心、和她們合得來就足夠了。

2、巨蟹座

巨蟹女雖然也很喜歡帥哥，但在擇偶的時候反而會挑選對自己比較好的，因為她們非常需要愛和安全感，所以外貌優越並不是另一半一定要具備的條件；此外，帥哥還會讓巨蟹女放不下心，總是會一邊自卑心作祟，認為自己配不上對方，一邊又擔心會有更好的女生接近男友，讓她們相當不安。

3、天蠍座

天蠍座總是認為自己是標準的「外貌協會」，但當愛情真正找上門的時候，她們往往不會在乎外表，只要對方是真心誠意地對待她們，久而久之就會被打動、選擇接受；另外天蠍女最在乎的就是兩人之間的感情，再加上她們的安全感不足、佔有欲比較強，如果另一半是帥哥，她們肯定每天都疑神疑鬼，擔心對方被其他人搶走。