南投縣環保局為強化縣內社區、公寓大廈，落實垃圾分類、資源回收工作，達到垃圾減量，今年特別加強執行垃圾破袋檢查，並輔導設置資源回收分類設施，及協助張貼明顯分類標示，提醒民眾做好資源回收物分類。

環保局表示，因南投縣垃圾全部必須委託外縣市協助焚化處理，而垃圾清運處理的費用居高不下，已造成縣府沉重負擔，因此推動資源回收及源頭減量工作，希望透過社區、公寓大廈落實家戶垃圾分類，有效大幅減少垃圾量，並使資源依循正常管道回收再利用。

環保局提醒民眾，請務必將家中垃圾確實分成「一般垃圾」、「資源回收物」及「廚餘」等3類，妥善處理後投擲於正確的分類桶，以利後續收運。

此外，環保局稽查人員執行破袋檢查後，若發現垃圾袋內，仍有資源回收物或廚餘，將現場要求分類完成，針對未分類情節重大者，拍照存證、口頭勸導或退運，並公告應回收分類項目，及未符合規定原因及罰則。