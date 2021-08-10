東石、布袋沿海養蚵產業遭盧碧颱風帶來的西南氣流重創，蚵農嘆損失慘重。（張建成提供／張亦惠嘉縣傳真）

盧碧颱風上周帶來的西南氣流重創中南部，全台農損超過2億，嘉義縣東石、布袋是牡蠣主要產區，目前初估損失約8000萬元，浮筏式及平掛式蚵棚接損害超過20％，蚵農大嘆損失慘重，中秋節恐怕無法滿足市場需求。

嘉義縣政府農業處漁業科長張建成表示，嘉縣海上牡蠣養殖受盧碧颱風及西南氣流影響，8月5日至8月7日期間，東石布袋沿海出現連續平均風力6級以上強風及3米以上大浪，造成牡蠣養殖發蚵棚流失、撞疊、蚵粒脫落等災害。

陳姓蚵農大嘆「這次真的損失慘重」，所有防颱準備都無濟於事？颱風來時防颱措施發揮作用，但盧碧颱風帶來的西南氣流直撲台灣海峽，浪及風都很大，蚵棚幾乎都被吹壞，光是蚵棚就要3到4萬元，加上養蚵是一年一收，很多人今年是0收成，非常痛苦，颱風一來一年的心血都沒了。

根據漁業科統計，截至8月10日止，嘉義縣牡蠣養殖災害損年初估8000萬元，其中浮筏式蚵棚被害棚數4000棚，平均損害程度35％，平掛式蚵棚被害面積200公頃，平均受害程度20％。

張建成說，縣府已於8月9日函請中央辦理農業天然災害現金救助及低利貸款，救助額度為浮筏式養殖每棚5000元、平掛式養殖每公頃2萬5000元，中央目前也已在辦理公告救助的作業程序中，會儘速公告並受理救助申請，協助蚵農度過難關。