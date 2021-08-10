縣府強調將爭取中央更多的疫苗配額，65歲以上長者「第2劑一定打得到!」請大家放心。（李金生攝）

金門地區疫苗剩餘量僅約830瓶，遠遠不符實際需求，縣議長洪允典以人命關天，建議縣府做好自購疫苗的準備和努力。縣府則強調將爭取中央更多的疫苗配額，65歲以上長者「第2劑一定打得到!」請大家放心。

洪允典指出，金門地區8／4起開放18歲以上縣民與外籍人士接種疫苗，但預計接種第2劑的鄉親將於8月底湧現，而縣衛生局截至8月9日統計，目前地區疫苗剩餘量僅約830瓶，遠遠不及需求，情況讓人憂心。

洪允典指出，縣府在5／18日曾向中央喊話，希望能自對岸取得國際認可之合法疫苗，在鄉親擔心打不到第2劑的此刻，縣府相關採購進度應透明化，讓大家了解才對。

洪允典並表示，根據最新報導指出，民間採購新冠疫苗已有解：「美國食品藥物管理局傳出今年9月將讓 BNT 疫苗取得正式藥證，莫德納也已提出藥證申請。若未來此類新冠肺炎疫苗取得正式藥證、不再僅限於緊急授權，政府將不能限制民間購買疫苗」。因此，地方政府可委託藥商依據藥事法第48-2條規定，檢送完整資料向衛生福利部食品藥物管理署申請疫苗專案輸入許可，縣府應在疫苗採購上化被動為主動，讓鄉親生活早日恢復正常生活。

縣府則表示，針對65歲以上長者，已規畫8／28開設大型接種站施打AZ疫苗，至於莫德納疫苗則視疫苗到貨情況，再行宣布。連日來，縣府也透過鄉鎮村里系統發放通知單，說明無論是打哪一種疫苗，都請晚輩能替長輩上〈唐鳳系統〉預約接種。