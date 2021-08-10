佐登妮絲按摩示意圖，業者表示，目前店內不管是美療師或是消費者都需配戴口罩。（佐登妮絲提供）

琪爾慢波釋放按摩形象圖。（登琪爾提供）

萊麗美容旗下許多面膜商品都在沙龍熱銷。（萊麗美容提供）

疫情降級，身體按摩解禁，美容業者表示，業績持續回溫中， 悠美集團旗下Revive SPA業績回溫7成，佐登妮絲統計，單日業績回溫2到3倍，登琪爾、東森自然美也持續回溫中，業者也期盼早日開放臉部按摩，方能帶動產品銷售等周邊商機。

佐登妮絲表示，疫情期間就接到許多消費者詢問復工狀況，可以感受到消費者非常需要紓壓的需求，疫情降級後，預約反應熱絡，單日業績回溫2到3倍，目前身體按摩最熱銷的課程有「全背順氣課程」，一次包含肩頸、背部、臀部與腿部的按摩，另外，因3C產品頻率增加，「頭部活氧熱舒壓課程」也很受到消費者喜愛。

隸屬在醫美集團下的Revive SPA業者觀察，因疫情宅家時間長，許多消費者因在家追劇、上班姿勢不良，或是水腫，間接影響到全身痠痛，因此肩、頸、頭的按摩都非常受到消費者青睞，「時空旅人」按摩課程採用ELEMIS產品，有雞蛋花香味宛若置身異國，備受消費者喜愛，「舞動奇肌」按摩手法針對運動後的痠痛設計，也受到許多喜愛有強度按摩的消費者青睞。

萊麗美容進駐許多沙龍通路，旗下面膜產品也因疫情無法進行臉部SPA夯賣，包括法國雍卡 103淨化香精導引面膜、法國柏絲極淨植萃凍膜、法國瑪琍嘉蘭 380花萃晚安修復面膜、德國理妍 智慧型無痕膠原眼膜都在熱銷之列。

登琪爾表示，消費者目前選擇的按摩方案多以身體放鬆為主訴求，業者推薦「深層肌肉放鬆按摩」、「花精能量療程」、「肌力熱塑按摩」，除了身體療程業績回溫，業者也談到，消費者對臉部療程的開放也很期待，會等指揮中心統一公佈後才開放。