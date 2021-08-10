台隆手創館即日起至9月30日，於美麗華旗艦店打造電影紀念快閃店。（台隆手創館提供）

近期台灣降級、微解封，但仍無法出國旅遊，那就在家打造度假空間吧！HOLA近期將與迪士尼推出19款今夏限定的史迪奇聯名新品，以熱帶夏威夷風為主題，並以當地代表性圖樣與史迪奇相互結合，展現沁涼家居度假感;而台隆手創館則與人氣卡通蠟筆小新2021新電影合作，於美麗華旗艦店打造電影紀念快閃店，讓你不用去日本，就能看到可愛的小心陪你一起體驗春日部的生活。

HOLA迪士尼系列史迪奇EVA印花拖鞋-M/ L，原價599元，特價449元。（HOLA提供）

HOLA迪士尼系列史迪奇手提摺疊收納箱，原價950元，特價799元。（HOLA提供）

HOLA迪士尼系列史迪奇EVA印花拖鞋-M/ L，原價599元，特價449元。（HOLA提供）

HOLA x史迪奇聯名系列以熱帶夏威夷風情為主題，整體以水藍色打造視覺涼感，並以扶桑花、草裙、衝浪板及熱帶植物等打造夏威夷風情，全系列橫跨木棉絲涼被、涼感造型抱枕、海灘巾、手提摺疊收納箱、印花拖鞋及分隔保鮮盒等，不論是居家使用或是戶外旅遊都合適，該系列將於12日起於HOLA、HOLA petite門市及HOLA購物網同步販售，透過LINE一對一專人服務亦可線上付款再宅配到家。

雙葉幼稚園版咬線器，220元。（台隆手創館提供）

蠟筆小新2021電影襪子，成人、兒童尺寸都有，120元。（台隆手創館提供）

蠟筆小新2021電影《蠟筆小新：謎案！天下春日部學院的怪奇事件》，將於9月24日上映，台隆手創館於即日起至9月30日，搶在電影上映前開設快閃店，推出首波限量電影系列商品包含托特包、化妝包、束口袋、小方巾、襪子等多款日本首發新品，單筆消費滿500元再送電影優惠券一張。