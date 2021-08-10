肌膚之鑰官網情境圖。（肌膚之鑰提供）

受疫情影響，過往主力集中在實體櫃位的頂級保養，在這波疫情影響下，也順勢加入電商，法國頂級保養品牌Sisley官網優化上線後，在宣布進駐momo 購物網開設官方旗艦館，肌膚之鑰官方電商也宣布在30日開幕，種種跡象都顯示頂級保養，這回不敢再輕看電商。

在去年疫情影響下，日系美妝代理商東方美集團也立即成立電商部門，在今年5月疫情升溫時，電商不只救業績還帶動業績成長，讓業者很有感，頂級保養則在此波疫情中進行調整，部分品牌步調雖緩，但成效可期，可參考其它品牌成模式，直接祭出媲美百貨門市優惠，服務客戶從百貨營業時間，到電商直接變成24小時。

法國頂級抗老品牌Sisley以「植物美容學」為核心理念， 官網祭出經典品優惠，吸引品牌迷進站， 全能乳液60ml組，限時3510元，下殺69折，全網最優惠，在其momo官方旗艦館從即日起至8月15日，消費滿5000元折500元，折抵無上限，消費即贈經典明星產品試用組，還可以參加價值7200全能乳液的抽獎活動。

肌膚之鑰官方旗艦店30開幕，4大官網獨家限時限量光采購物禮遇及3大官網獨享明星組合，首4日也推出4大奢寵驚喜限時快閃組合，媲美百貨週慶，即日起至8月8日，購買精萃光采禮盒組下單現折600元，針對首購族加碼送8件禮，即日起至18日，使用LINE Points再享限時10％回饋。