行政院長蘇貞昌（中）在彰化縣長王惠美（右二）、農委會主委陳吉仲（右一），至彰化福興白花椰菜田視察災損。（謝瓊雲攝）

行政院長蘇貞昌（中）在彰化縣長王惠美（右二）、農委會主委陳吉仲（右一），至彰化福興白花椰菜田視察災損。（謝瓊雲攝）

彰化縣是全台最大的白花椰菜產區，連日豪大雨讓許多來不及採收的花椰菜在田裡泡水腐爛。（謝瓊雲攝）

連日豪大雨造成中南部嚴重淹水災情、農損，行政院長蘇貞昌在農委會主委陳吉仲、彰化縣長王惠美與縣籍立委等人陪同下，至福興鄉視察白花椰菜田農損災情，他強調總統蔡英文交代農損補助流程，從速、從簡、從寬三原則，幫助農民盡快復耕、早日讓菜價回穩。

蘇貞昌表示，本來彰化縣並不在農損補助的災害縣市內，但考慮事實上確有災害，馬上將將彰化列入。秉持救災三原則，以科技輔助簡化流程、加速核撥現金補助，讓農民再拚下一季。

他強調，這次不只現金補助，還包括肥料、器具、材料及種子等，拜託農會協助農民盡快復耕；而且總統特別交代，先前已受疫情影響，因此這次貸款是不用算利息，利息由政府負擔。

陳吉仲指，截至10日中午，全國農損已超過4.2億元，彰化損失絕對不止目前統計的3千多萬元，感謝王惠美縣長與4位立委建議，農委會已於9日公告彰化全部的農作物損失，均能申請現金救助，另有肥料的補助，也可至農會貸款。

中央將彰化縣8月上旬西南氣流豪雨致農損的全區域全品項作物列入農業天然災害的現金救助及低利貸款，並指示從速、從寬、從優、從簡，從今天起到19日止開放申請，因只有10天，六、日公所也提供申請，只要符合農業天然災害補助辦法第五條規定的農民，且救助項目損害率達20％即可申請。

彰化縣花椰菜產量是全國第一，此次災損嚴重，農民指出，過去農業災損補助常把彰化縣跳過，這次總算被納入；不只是葉菜類，許多根莖類作物損傷是持續性的，損傷要過幾天才顯現，都還需要清理、盤點，過去公所農業課認定嚴格，導致難以順利申請補助，盼這次真能從寬補助。