「愛情」一直是大家非常關心的課題，星座運勢網站「星座上上簽」點名，雙魚座、處女座、獅子座在2021年底前容易被爛桃花纏身，感情世界起起伏伏，非常不穩定，無論是有伴侶的人或單身的人，都要更加冷靜的面對感情問題，以免葬送掉一段值得珍惜的好緣份。

▍1.雙魚座

雙魚座年底前很可能會遇到許多爛桃花，讓自己的感情狀態極度不穩，他們本來就不擅長處理感情問題，面對渣男、渣女糾纏不懂得果斷拒絕，容易被一時的粉紅泡泡沖昏頭，難以控制自己的愛意，因此很容易陷入苦戀中。年底前雙魚座會遇到想要搞曖昧卻不想要認真交往的對象，陷入糾纏不清的關係，如果是有伴侶的人甚至可能因此分手，因此一定要擦亮眼睛，發現對方是玩咖就要斷絕聯繫，不要給自己惹來麻煩。

▍2.處女座

處女座年底前受到水逆影響，感情非常不順遂，雖然會有追求者出現，但都是露水情緣，難以長久。處女座的性格好勝，遇到爭執時容易僵持不下，誰也不讓誰，因此與人溝通常常不順，情場中也是如此，年底前處女座容易遇到感情糾紛，又無法順利解決，無論是有伴侶的人跟情人吵架、或是單身的人跟曖昧對象有誤會，都容易因為爭執而破局，建議面對感情問題要更冷靜，才能順利化解危機。

▍3.獅子座

獅子座年底前桃花起起伏伏，非常不穩定，雖然偶有甜蜜，但危機總是隨之而來，讓他們的心情大起大落。獅子座性格霸道又強勢，在感情中控制慾很強，容易讓情人感到壓力，兩人常常會因此吵架，產生感情裂痕。建議獅子座年底前要控制好自己的情緒，學會運用同理心，不要隨便對另一半發脾氣，多一點體諒，用理性解決問題，才能藉由一次又一次的溝通讓感情升溫。